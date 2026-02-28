Il giovane pugile brindisino Antonio Iaia campione regionale esordiente under 19

Il giovane pugile brindisino Antonio Iaia si è laureato campione regionale esordienti under 19 nel Torneo Regionale Esordienti organizzato dalla Asd Boxe Modugno. La competizione si è svolta a Modugno, in provincia di Bari, il 27 e 28 febbraio, e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti dalla regione. Iaia ha conquistato il titolo in questa manifestazione di pugilato.

La Boxe Iaia Brindisi torna da Modugno (Bari) con un titolo regionale esordienti. Nel Torneo Regionale Esordienti Under 19, andato in scena il 27 e 28 febbraio e organizzato dalla Asd Boxe Modugno, è arrivata la splendida affermazione di Antonio Iaia, che si è laureato Campione Regionale.