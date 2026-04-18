Grande Fratello Vip pagelle del 17 aprile | Mussolini show SV l’assurda uscita di Nicolò 4 Antonella Elia vola tra il pubblico 10

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 17 aprile, si sono verificati vari momenti distinti. Durante la serata, sono state assegnate pagelle ai concorrenti, con giudizi molto diversi tra loro. In particolare, un concorrente ha ricevuto un 4 per un’uscita considerata assurda, mentre un’altra partecipante è stata premiata con il massimo punteggio di 10 per un gesto tra il pubblico. La serata ha visto anche un momento in cui un’altra concorrente si è avvicinata al pubblico.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip del 17 aprile ha segnato un punto di non ritorno nelle dinamiche di questa edizione, trasformando lo studio in un’arena dove il confine tra intrattenimento e scontro verbale è diventato pericolosamente sottile. Tra addii inaspettati, vecchi rancori e una gestione della diretta che ha dovuto fare i conti con l’ imprevedibilità dei suoi protagonisti, la serata è stata spaccato di televisione tanto caotica quanto polarizzante. Ma cos’è successo nella serata di venerdì? Ecco il nostro pagellone. Mussolini, Elia, Volpe, non se ne può più: voto 2. Il match inizia subito ad altissima quota (di decibel). Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia si scontrano in un “ménage à trois” televisivo dove il fioretto viene subito sostituito dalla clava.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, pagelle del 17 aprile: Mussolini show (S.V.), l’assurda uscita di Nicolò (4), Antonella Elia vola tra il pubblico (10) Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Antonella Elia vola in finale, Nicolò si ritira Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8); Grande Fratello Vip, le pagelle della nona puntata: Renato attacca la Mussolini (5), le spie di Ilary Blasi (8); Grande Fratello Vip, le pagelle: Mussolini (7) ed Elia (7.5) si contendono il posto in finale, Nicolò (5) esce dalla Casa; Grande Fratello Vip, le pagelle della nona puntata, Mussolini voto 4, Ilary voto 9, Blu voto 3, Elia voto 7, Renato voto 4. Pagelle Grande Fratello Vip 17 aprile: la finale slitta per far svegliare le alghe Nicolò, Lucia a Raul. Francesca Manzini imposta senza motivazioneRoma, 17 aprile 2026 – Le pagelle della puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026 racconta, a differenza delle ultime edizioni del reality show di Canale 5, di un programma per nulla ... quotidiano.net Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli fattura col veleno (8) e Ilary Blasi spegne i criticoni (10). Ma il reality lo salvano Elia e Mussolini (8)I top e flop della nona puntata del Gf Vip 2026 andata in onda ieri, 14 aprile 2026: quattro aspiranti finaliste, Adriana Volpe e Paola Caruso deludono. libero.it Il crollo emotivo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip - facebook.com facebook