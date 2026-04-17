Alle 22:00 del 17 aprile è iniziata la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la diretta, Antonella Elia è arrivata in finale, mentre Nicolò ha deciso di ritirarsi dal programma. La puntata prosegue con le consuete dinamiche tra i concorrenti e le comunicazioni ufficiali da parte dei conduttori. La serata si è svolta senza ulteriori interruzioni o colpi di scena significativi fino a quel momento.

17 aprile – 22:00. Breve anteprima. 17 aprile – 22:04. Incomincia la decima puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito alle opinioniste e agli eliminati, Ilary parla del televoto per l’elezione della prima finalista tra Alessandra, Adriana, Antonella e Lucia, che “ vede un testa a testa, sono a pochi voti l’una dall’altra “. Arriva velocemente il primo collegamento coi “ vips ” e una misteriosa busta nera “ arrivata oggi pomeriggio in casa, che vi renderà ancora più instabili “. Intanto le nominate sono nella Nuvola. “ Questa sera potrebbero volare degli stracci, abbiamo passato una settimana infernale “, anticipa la Mussolini. 17 aprile – 22:07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Antonella Elia vola in finale, Nicolò si ritira

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