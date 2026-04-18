grande fratello vip la decisione di paola caruso nei confronti di antonella le sue parole

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una possibile denuncia di Paola Caruso nei confronti di Antonella Elia, legata a quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello VIP. La concorrente ha espresso pubblicamente la volontà di procedere legalmente, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi o sulle accuse. La vicenda sta attirando l’attenzione di pubblico e media, con aggiornamenti ancora in corso.

Grande Fratello VIP, Paola Caruso vuole denunciare Antonella Elia? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Ieri sera al Grande Fratello VIP é stata eletta la primissima finalista di questa nuova edizione. Antonella Elia è stata votata dai fan ed é la prima finalista. Questo traguardo però pare non sia stato proprio apprezzato da una gieffina. Leggi anche Samira Lui, tra successi, traguardi e l’amore. Le sue nuove dichiarazioni Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, Paola Caruso si è lamentata e riferendosi ad Antonella ha esordito che prenderà provvedimenti legali a causa di una frase detta dalla Elia in qualche puntata fa, “ti dò un ceffone”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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