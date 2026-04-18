Grande Fratello Vip Brigante abbandona e Antonella Elia prima finalista | chi è andato in nomination

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 17 aprile, condotta da Ilary Blasi, si sono verificati alcuni cambiamenti importanti. Nicolò Brigante ha deciso di lasciare il reality, mentre Antonella Elia si è qualificata come prima finalista. La serata ha visto anche la comunicazione dei nominati, che hanno portato a nuove tensioni all’interno della casa. La puntata ha suscitato attenzione tra i fan del programma.

Colpi di scena nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 aprile condotta da Ilary Blasi. Mentre Nicolò Brigante ha deciso di interrompere la sua avventura, Antonella Elia ha conquistato il primo posto in finale. Al televoto finiscono Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, eliminata Blu: Adriana, Alessandra, Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Antonella Elia prima finalista, Nicolò si ritira Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La crisi di Nicolò: una scelta per il VIP Video; GF Vip, aria di crisi nella casa: ecco chi potrebbe abbandonare il reality; Grande Fratello Vip, allarme Nicolò: Me ne vado, l'ho già detto agli autori. E Renato esplode contro Ilary Blasi; Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante pronto a lasciare la Casa: Non ce la faccio più. Grande Fratello Vip, Brigante abbandona e Antonella Elia prima finalista: chi è andato in nominationColpi di scena nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 aprile condotta da Ilary Blasi. Mentre Nicolò Brigante ha deciso di interrompere la sua avventura, Antonella Elia ha conquistato il primo ... fanpage.it Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip: Sto male qui dentro, non ho certezzeMomento inatteso nella puntata del 17 aprile del Grande Fratello Vip: Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa. La comunicazione è ... ilsipontino.net Il crollo emotivo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip facebook