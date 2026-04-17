Grande Fratello Vip 2026 diretta decima puntata | Antonella Elia prima finalista Nicolò si ritira

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia è stata annunciata come prima finalista. Durante la serata, Nicolò ha deciso di ritirarsi dal percorso nel reality. L’episodio è iniziato alle 22:00 e ha visto i concorrenti affrontare varie sfide e confronti, con l’atmosfera che si è fatta più tesa e coinvolgente. La puntata prosegue con aggiornamenti sui concorrenti e le dinamiche all’interno della casa.

17 aprile – 22:00. Breve anteprima. 17 aprile – 22:04. Incomincia la decima puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito alle opinioniste e agli eliminati, Ilary parla del televoto per l’elezione della prima finalista tra Alessandra, Adriana, Antonella e Lucia, che “ vede un testa a testa, sono a pochi voti l’una dall’altra “. Arriva velocemente il primo collegamento coi “ vips ” e una misteriosa busta nera “ arrivata oggi pomeriggio in casa, che vi renderà ancora più instabili “. Intanto le nominate sono nella Nuvola. “ Questa sera potrebbero volare degli stracci, abbiamo passato una settimana infernale “, anticipa la Mussolini. 17 aprile – 22:07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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