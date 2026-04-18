Grande Fratello Vip 2026 Nicolò Brigante abbandona la casa | non ce la faccio più | Video Mediaset

Nicolò Brigante ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026, dichiarando di non riuscire più a proseguire. Nonostante l’intervento della madre, che era entrata in puntata, l’ex tronista ha confermato in diretta la sua scelta di abbandonare il programma. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Nicolò Brigante ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2026. A niente è servito l’ingresso della mamma, visto che l’ex tronista in diretta conferma ad Ilary Blasi la scelta di abbandonare il gioco. Nicolò Brigante lascia la casa del Grande Fratello Vip 2026. L’esperienza del Grande Fratello Vip 2026 non è semplice. Lo sa bene Nicolò Brigante, l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha vissuto una profonda crisi all’interno della casa più spiata d’Italia. “Questa esperienza viverla è un’altra cosa, è un bellissimo gioco, ma quello che viviamo qui è tutto amplificato. Abbiamo tanto tempo per pensare. Ho uno stato d’ansia da diversi giorni e vivere in questo posto chiuso, la lontananza, non avere certezze, non avrò un carattere fortissimo, la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero” – racconta Nicolò a Ilary Blasi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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