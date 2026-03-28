Grande Fratello Vip 2026 GionnyScandal abbandona la casa | il motivo | Video Mediaset

Durante la serata del Grande Fratello VIP 2026, il rapper ha annunciato di voler lasciare il programma. La decisione è stata presa dopo aver incontrato la propria fidanzata, che ha portato alla sua definitiva uscita dalla casa. La scelta è stata comunicata pubblicamente e si è concretizzata con l’abbandono immediato del reality show.

GionnyScandal ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello VIP 2026. Il rapper, dopo una serie di tentennamenti e l’incontro con la fidanzata Clara, lascia il reality show. GionnyScandal lascia la casa del Grande Fratello Vip 2026. Durante la quarta diretta del Grande Fratello Vip 2026 è arrivato il primo abbandono. Si tratta di quello di GionnyScandal che ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà. In realtà da diversi giorni il rapper e cantautore aveva palesato il suo desiderio di abbandonare la casa, ma dopo l’incontro con la fidanzata non ha avuto più alcun dubbio. Il 34enne rapper, dopo aver raccontato la sua storia personale segnata dalla perdita dei genitori adottivi, ha riabbracciato dopo 4 settimane la fidanzata Clara. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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