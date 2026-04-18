L’amministrazione comunale di Gragnano Trebbiense ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che si chiude con un saldo positivo di un milione di euro. Le scuole del territorio risultano senza debiti e sono state confermate le risorse destinate all’istruzione. La gestione finanziaria si presenta in equilibrio, con un risultato che rappresenta un record rispetto agli anni precedenti. La relazione evidenzia anche un aumento delle entrate rispetto all’anno precedente.

L’amministrazione di Gragnano Trebbiense ha delineato il quadro finanziario dell’ultimo esercizio con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, evidenziando un saldo positivo di 1.617.623,95 euro, cifra in crescita rispetto al milione e 330 mila euro registrati nel 2024. Durante la seduta del consiglio comunale, l’assessore al Bilancio Frattola ha presentato una fotografia dettagliata della gestione pubblica, caratterizzata da una forte spinta verso le infrastrutture scolastiche tramite fondi PNRR e da una gestione rigorosa delle entrate tributarie. Gestione della cassa e strategie di investimento senza ricorso al debito. Un elemento centrale che emerge dai dati contabili riguarda la capacità del comune di mantenere la liquidità su livelli solidi, attestandosi a circa 900.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gragnano Trebbiense: bilancio record e zero debiti per le scuole

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