A Solofra, si parla di debiti fuori bilancio per importi milionari, mentre sono in corso indagini della Guardia di Finanza. La situazione riguarda il mancato passaggio del bilancio di previsione e una visita delle forze dell’ordine avvenuta recentemente. Il Prefetto ha dato un termine per risolvere le divergenze interne, altrimenti si rischia lo scioglimento e il commissariamento del Comune.

Il mancato passaggio del bilancio di previsione, la precedente visita della Guardia di Finanza e la scadenza del Prefetto per ripianare i contrasti interni pena lo scioglimento e il commissariamento. Non è un periodo facile per l‘amministrazione Moretti a Solofra che, di colpo, si è trovato in minoranza pur avendo l’ente in mano. Undici voti contrari e sei a favore certificano una difficoltà che si sta palesando sul campo e che non promette nulla di buono. E la considerazione prende corpo maggiormente perchè gli spifferi che vengono fuori preannunciano tempesta e non di poco conto. La visita della Fiamme Gialle non è stata certo di cortesia,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, debiti fuori bilancio milionari: sullo sfondo le indagini della Finanza

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