Gragnano Trebbiense | Primule e sostegno per 40 nuove famiglie un investimento nel futuro demografico del paese

A Gragnano Trebbiense, il Comune ha deciso di distribuire 40 piante di primule per aiutare le famiglie appena arrivate, in risposta alla crescita demografica. L’iniziativa mira a offrire un sostegno concreto ai nuovi residenti, favorendo un senso di accoglienza e comunità. Le primule saranno consegnate direttamente alle famiglie durante un evento previsto per la prossima settimana, con l’obiettivo di creare un legame tra il territorio e le persone che vi si trasferiscono.

Gragnano Trebbiense: Una Primula per Ogni Nuovo Cittadino, Investimento nel Futuro e Rete di Supporto alle Famiglie. Gragnano Trebbiense ha celebrato l'arrivo di 40 nuovi cittadini nel 2025 con una cerimonia commovente al Centro Culturale, dove ogni neonato ha ricevuto una primula. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Calza, sottolinea l'importanza di accompagnare le nuove famiglie e di incoraggiare la scelta della genitorialità in un contesto sociale complesso. Un Gesto Simbolico e un Investimento Demografico. La mattinata di sabato 14 febbraio ha visto il Comune di Gragnano Trebbiense accogliere le famiglie dei 40 bambini nati nel corso del 2025. Il calo delle nascite ha raggiunto livelli preoccupanti. Un tema che tocca il cuore del futuro demografico del Paese