Gout Gout saluta il pubblico molto prima di vincere i 100 metri | personalità e tracotanza

Il 18enne australiano Gout Gout ha conquistato la vittoria nei 100 metri ai campionati nazionali juniores. Prima di tagliare il traguardo, si è mostrato con atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione, caratterizzati da personalità e tracotanza. La sua presenza in gara è stata accompagnata da un comportamento che ha suscitato discussioni tra gli appassionati di atletica.

Il nuovo fenomeno della velocità mondiale, il 18enne australiano Gout Gout, ha vinto i 100 metri nei campionati nazionali juniores. Negli ultimi metri ha rallentato e ha salutato il pubblico: un gesto di personalità che sconfina nella tracotanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Gout Gout clocks 19.67 seconds to set new 200m Australian record Notizie correlate Gout Gout a 18 anni è già più veloce di Bolt sui 200 metri: infrange il record del mondo U20Gout Gout distrugge ogni record nei 200 metri Under 20 ai Campionati Australiani di Sydney: abbatte il muro dei 20 secondi facendo meglio di Bolt... Gout Gout straripante: record del mondo U20 sui 200 metri! Meglio di Bolt, crono sconfinato: allarme australianoGout Gout ha fatto saltare il banco ai Campionati Australiani: uno degli sprinter più considerati dagli addetti ai lavori e acclarata promessa della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gout Gout meglio di Bolt alla sua età. A Sydney vola nei 200 in 1967!; Mondo: Gout 19.67 sigillo record; Gout Gout meglio di Bolt alla sua età, record del mondo U20 nei 200 metri: 1967; Gout Gout da record, il baby fenomeno dell'atletica vola nei 200. Gout Gout saluta il pubblico molto prima di vincere i 100 metri: personalità e tracotanzaIl nuovo fenomeno della velocità mondiale, il 18enne australiano Gout Gout, ha vinto i 100 metri nei campionati nazionali juniores ... fanpage.it Gout Gout, a 18 anni meglio di Usain Bolt: il record sui 200 è spaziale. L'insinuazione dagli Stati Uniti: E’ tutto falsoGout Gout, a 18 anni meglio di Usain Bolt: il record sui 200 è spaziale. Ma dagli Stati Uniti arrivano i dubbi: E’ tutto falso ... sport.virgilio.it Gout Gout torna a far parlare di sé Ai Campionati Australiani Under 20, il giovane, mentre sta vincendo i 100 metri con un ottimo 10.21, riesce addirittura a prendersi qualche istante per rallentare e salutare la famiglia e alcuni amici presenti sulle tribune facebook Gout Gout torna a far parlare di sé Ai Campionati Australiani Under 20, il giovane, mentre sta vincendo i 100 metri con un ottimo 10.21, riesce a prendersi qualche istante per rallentare e salutare la famiglia e alcuni amici presenti sulle tribune #Atletica # x.com