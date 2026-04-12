Gout Gout a 18 anni è già più veloce di Bolt sui 200 metri | infrange il record del mondo U20

A soli 18 anni, un giovane atleta ha stabilito un nuovo record mondiale nella categoria U20 nei 200 metri, completando la gara in meno di 20 secondi ai Campionati Australiani di Sydney. Questo risultato supera il tempo raggiunto dall'ex primatista mondiale Bolt alla stessa età, segnando un risultato eccezionale per il giovane atleta. La performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica e degli addetti ai lavori.