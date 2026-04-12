Gout Gout straripante | record del mondo U20 sui 200 metri! Meglio di Bolt crono sconfinato | allarme australiano

Durante i Campionati Australiani, l’atleta ha stabilito il record del mondo U20 sui 200 metri, superando il precedente primato con un crono che ha sorpreso gli addetti ai lavori. La prestazione è stata tra le migliori mai registrate in questa categoria e ha attirato l’attenzione di appassionati e tecnici. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con il pubblico che ha assistito a un risultato che potrebbe segnare un nuovo punto di riferimento per il settore giovanile.

Gout Gout ha fatto saltare il banco ai Campionati Australiani: uno degli sprinter più considerati dagli addetti ai lavori e acclarata promessa della classe 2007 ha strabiliato sul mezzo giro di pista, sfruttando al meglio delle condizioni atmosferiche perfette ed esaltando il pubblico presente sugli spalti dell’impianto a dieci corsie di Sydney. Il 18enne ha timbrato il record del mondo under 20 dei 200 metri, correndo in una sfavillante 19.67 con 1,7 ms di vento a favore e 25-26 °C di temperatura. Già semifinalista agli ultimi Mondiali su questa distanza, il primatista oceanico ha demolito il proprio personale di 20.02 siglato lo scorso anno e ha ritoccato di un paio di centesimi il record globale di categoria, che fino a stamattina apparteneva allo statunitense Erriyon Knighton (sta scontando una squalifica di quattro anni).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gout Gout straripante: record del mondo U20 sui 200 metri! Meglio di Bolt, crono sconfinato: allarme australiano Leggi anche: Gout Gout meglio di Bolt alla sua età. A Sydney vola nei 200 in 19"67! Leggi anche: Gout Gout da record, il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200