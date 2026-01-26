Ferreira Carrasco continua a essere un possibile rinforzo per la Roma, mentre la Juventus sembra aver messo da parte l’interesse. Il club giallorosso valuta la possibilità di concludere l’affare in tempi rapidi, in contrasto con l’attuale posizione della Juventus, che sembra meno coinvolta nella trattativa. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni di mercato e alle strategie delle squadre coinvolte.

Ferreira Carrasco resta un obiettivo della Roma e in questo momento la Juventus sembra essere in seconda linea. Le ultime sulla trattativa. Il mercato di riparazione entra nella sua fase più calda e la Roma sembra decisa a piazzare un colpo ad effetto per spostare gli equilibri della stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nei corridoi di Trigoria, quello di Ferreira Carrasco è senza dubbio il più suggestivo, capace di accendere l’entusiasmo di una piazza che sogna un innesto di caratura internazionale per il rush finale di gennaio. La dirigenza giallorossa si sta muovendo con decisione per regalare a Gasperini un giocatore in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco, sfuma l’obiettivo della Juve? Questo club di Serie A vuole chiudere in poco tempo

Approfondimenti su ferreira carrasco

Ferreira Carrasco potrebbe approdare in Serie A, ma non alla Juventus.

Sono in corso contatti tra la Juventus e l’entourage di Ferreira Carrasco per valutare la possibilità di un trasferimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su ferreira carrasco

Argomenti discussi: Ferreira Carrasco, l'obiettivo della Juve arriva in Serie A.

Calciomercato Juventus, Ferreira Carrasco valutato come vice-YildizLa ricerca della Juventus per il famoso vice-Yildiz è ben avviata ma in ballo ci sono profili diversi, perché il club bianconero lavora in questo modo da quanto a Torino è arrivato l'attuale ... it.blastingnews.com

Juventus, sondaggio per Carrasco: l'ingaggio monstre come ostacolo primarioLa Juventus guarda al mercato internazionale per rinforzare le corsie offensive e tra i nomi valutati c’è Yannick Ferreira Carrasco. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ... m.tuttomercatoweb.com

Continua il pressing della Roma per Yannick Ferreira Carrasco Si aspetta però l'apertura dell'Al-Shabab: i giallorossi potrebbero concludere l'operazione solo in prestito https://tinyurl.com/krxped6d - facebook.com facebook

La #Roma spinge per #FerreiraCarrasco E in fascia spunta un nome nuovo x.com