Goretzka e Lewandowski a zero? Allegri ‘rivela’ come il Milan lavora sul mercato

Il mercato estivo del Milan sta attirando l’attenzione dei tifosi con alcuni nomi in evidenza. Tra questi, i nomi di Goretzka e Lewandowski sono al centro delle discussioni. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a eventuali trattative o acquisti. La società rossonera sta lavorando dietro le quinte per definire le strategie di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

In queste settimane si continua a parlare con insistenza riguarda il calciomercato del Milan e in particolare dei possibili interessi verso calciatori che si potrebbero liberare a parametro zero a fine stagione. I due nomi più caldi restano Leon Goretzka per il centrocampo (qui le ultime) e Robert Lewandowski per l'attacco (qui i dettagli). Due giocatori che potrebbero piacere molto a Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero ha risposto così alla possibilità di ingaggiare qualche calciatore a parametro zero. "Al mercato ci pensa la società. Io do indicazioni su caratteristiche sui giocatori: poi la società con Tare, Furlani, Moncada e Ibra che dà consigli tecnici sui giocatori, pensano al mercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Goretzka e Lewandowski a zero? Allegri ‘rivela’ come il Milan lavora sul mercato Notizie correlate Milan, la risposta sul futuro di Allegri. Doppio colpo: ecco le offerte per Goretzka e LewandowskiIl Milan si avvicina a grandi passi verso la partita di domenica pomeriggio contro il Verona. Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri; ?? Il Milan sogna Lewandowski e sfida la Juve. Tutti pazzi per Alajbegovic; Calciomercato, da Goretzka a Lewandowski: come sarà il Milan del futuro?; Calciomercato Juventus: da Lewandowski a Kim, tutti i sogni di Spalletti. Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piattoMilan fortemente interessato anche al difensore ivoriano Diomande, ma la prima scelta rimane sempre Gila della Lazio ... tuttosport.com Mercato Milan, non solo Goretzka e Lewandowski: spunta un altro top nel mirino di TareNon ci sono soltanto Goretzka e Lewandowski nel mirino del Milan per il futuro: spunta un altro nome sulla lista di Igli Tare. spaziomilan.it #Goretzka, dalle info di #Juve e #Napoli al pressing spietato di #Allegri: i milioni sul piatto x.com Sono mesi che #Allegri fa una richiesta al #Milan sul mercato e Schira svela di chi si tratta L'obiettivo è ovviamente #Goretzka e i rossoneri vorrebbero accontentare l'allenatore I colloqui sono aperti e il Milan ha già pronta l'offerta Secondo voi arriver - facebook.com facebook