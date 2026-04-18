Google ha eliminato dal Play Store il videogioco Doki Doki Literature Club. La motivazione ufficiale riguarda una violazione delle norme sui contenuti che affrontano temi di suicidio o autolesionismo. La decisione ha suscitato discussioni tra utenti e sviluppatori, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazioni sulla censura di contenuti legati alla salute mentale. Finora, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul procedimento.

Google ha rimosso Doki Doki Literature Club dal proprio Play Store, giustificando il provvedimento con la violazione delle norme relative ai contenuti che trattano temi di suicidio o autolesionismo. La decisione colpisce una visual novel uscita nel 2017 che, nonostante il tema delicato, ha costruito un seguito globale grazie alla sua capacità di affrontare la salute mentale attraverso una narrazione che parte da un contesto scolastico giapponese per poi evolversi in modo profondo. Il conflitto tra moderazione automatica e profondità narrativa. La rimozione del titolo di Dan Salvato solleva interrogativi immediati sulla gestione dei contenuti tramite sistemi algoritmici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google censura un cult della salute mentale: il caso Doki Doki

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