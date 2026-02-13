Social network e salute mentale | processo storico contro Meta e Google per dipendenza giovanile

Los Angeles – Meta, la società madre di Instagram, e Google sono state chiamate in tribunale per un processo che potrebbe cambiare le regole sui social media, accusate di aver progettato piattaforme che aumentano la dipendenza tra i giovani e peggiorano la loro salute mentale.

🔗 Leggi su Ameve.eu

I giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google.

Il Digital Wellbeing Report di Unobravo evidenzia come quasi la metà degli italiani desideri prendersi una pausa dai social network per tutelare la propria salute mentale.

