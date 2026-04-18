Durante un viaggio in Australia, Meghan Markle ha sfoggiato diversi look capelli, passando da uno chignon casual a una chioma più libera e disordinata, mantenendo comunque un aspetto curato. La sua acconciatura ha attirato attenzione per la semplicità e l’effetto naturale, senza apparire troppo studiata o elaborata. La scelta di diversi stili ha mostrato una preferenza per look meno formali, senza rinunciare alla raffinatezza.

Meghan Markle hair tour: dal casual bun alla chioma libera e messy (ma sempre raffinata), l'ex royal durante il viaggio in Australia ha mostrato quanto il significato di «chioma perfetta» non c'entri più nulla con ordine e rigore. In effetti, abbandonati da tempo gli hairlook royal, la moglie di Harry da anni è la regina del «disordinato chic». Impariamo ragazze +++dropcap Meghan Markle è la soluzione capelli che tutte cerchiamo di ottenere. Perché, e questo è indubbio, è lei l'emblema della chioma rilassata ma impeccabile, perfetta ma dal tocco messy, che detta così potrebbe sembrare un paradosso, e invece è la formula assoluta dell'hair power.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Meghan Markle, principessa dai capelli cool senza sforzo

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