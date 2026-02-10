Mentre la Monarchia britannica attraversa un momento difficile, Meghan Markle si mostra ancora una volta sotto i riflettori. La duchessa di Sussex ha partecipato al gala benefico Fifteen Percent Pledge lo scorso 7 febbraio, sfoggiando un abito da sera che sembra lasciarsi alle spalle le polemiche e le tensioni. Markle si presenta con atteggiamento da futura principessa, anche se i problemi nel regno continuano a farsi sentire.

Meghan Markle era indubbiamente splendida con un abito in stile hollywoodiano, creato appositamente per lei da Harbison Studio. L'abito senza spalline presentava una scollatura a cuore con profili neri e Meghan indossava uno scialle nero, che le scendeva fino a formare uno strascico, sulle braccia.

© Dilei.it - Meghan Markle gioca a fare la Principessa mentre la Monarchia cade a pezzi

Approfondimenti su Meghan Markle

Ultime notizie su Meghan Markle

