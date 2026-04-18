Gli uffici comunali di Mirandola iniziano il rientro nel Municipio storico

Gli uffici comunali di Mirandola inizieranno il trasferimento nel Municipio storico a partire dalla prossima settimana. Si tratta della prima fase di un processo che coinvolgerà diversi servizi comunali. La procedura prevede lo spostamento graduale delle attività amministrative in questa sede. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione comunale e riguarda le modalità di svolgimento delle pratiche e delle attività quotidiane.

A partire dalla prossima settimana prenderà avvio la prima fase del trasferimento di servizi comunali presso il Municipio storico.Da Mercoledì 22 Aprile saranno operativi in Piazza Costituente l’Ufficio Stato Civile, Polizia Mortuaria, Elettorale e Cimiteriale, con orario di apertura nelle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ravenna, Casa Ghigi rinasce: 5 milioni di euro per uffici comunali e riqualificazione del centro storico entro il 2028.Il palazzetto storico di Casa Ghigi, un edificio emblematico di Ravenna rimasto chiuso per quasi vent’anni, tornerà a vivere nel 2028. Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza RepubblicaIl trasferimento conclude un percorso iniziato nell’autunno del 2024, quando – per consentire l’avvio del cantiere – gli uffici erano stati... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Nidi d’infanzia di Mirandola: aperte le iscrizioni per il 2026/2027. Inizia il trasferimento presso il Municipio storico di Mirandola dei servizi comunaliMIRANDOLA - A partire dalla settimana di lunedì 20 aprile, prenderà avvio la prima fase del trasferimento di servizi comunali presso il Municipio storico. sulpanaro.net Nuovi uffici del Tribunale, si avvicina il giorno dell’aperturaQuestione ancora di qualche settimana, affinché il personale dedicato termini la formazione, e anche a Mirandola e Finale Emilia verranno aperti due Uffici di prossimità del Tribunale di Modena. A ... ilrestodelcarlino.it