Bastiglia gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica

Gli uffici comunali di Bastiglia stanno per tornare nella sede storica di Piazza Repubblica. Le operazioni sono in corso e riguardano il trasferimento dopo una ristrutturazione che ha migliorato la stabilità sismica, l’efficienza energetica e l’accessibilità dell’edificio. La riapertura è prevista a breve, dopo un intervento di riqualificazione di notevole entità.

Il trasferimento conclude un percorso iniziato nell’autunno del 2024, quando – per consentire l’avvio del cantiere – gli uffici erano stati temporaneamente spostati nei container attrezzati di via Matteotti 3A. Durante tutto il periodo dei lavori, i servizi comunali sono rimasti attivi nella sede provvisoria, garantendo continuità all’attività amministrativa. L’intervento, cofinanziato per 1.779.887 euro dal bando regionale FESR 2021-2027 e completato con risorse comunali, ha previsto il rafforzamento strutturale dell’edificio, la coibentazione delle pareti, la sostituzione degli infissi, la revisione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, l’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza e il superamento delle barriere architettoniche con l’inserimento di un ascensore e di un montascale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica Articoli correlati Fotovoltaico sul palazzo di piazza Gallo, via libera all’impianto per gli uffici comunaliUn impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale di piazza Gallo per alimentare gli uffici e ridurre i consumi energetici. Uffici comunali senza riscaldamento: malori fra il personale, la Cisl Fp chiede di spostare gli uffici o attivare lo smart workingI disagi persistono dal mese di novembre nella sede di viale Amendola e, da qualche giorno, coinvolgono anche gli uffici in corso Marrucino; il...