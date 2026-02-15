Ravenna Casa Ghigi rinasce | 5 milioni di euro per uffici comunali e riqualificazione del centro storico entro il 2028

Casa Ghigi a Ravenna, chiusa da quasi vent’anni, riaprirà nel 2028 grazie a un investimento di 5 milioni di euro. La città ha deciso di trasformare l’edificio in uffici comunali e di riqualificare il centro storico, coinvolgendo imprese locali e architetti. Nei prossimi mesi, i lavori inizieranno con l’obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio storico e funzionale.

Casa Ghigi a Ravenna: Un Cantiere per il 2028, Rinasce il Cuore della Città. Il palazzetto storico di Casa Ghigi, un edificio emblematico di Ravenna rimasto chiuso per quasi vent’anni, tornerà a vivere nel 2028. Grazie a un investimento di cinque milioni di euro, ospiterà gli uffici dell’Anagrafe, di Ravenna Entrate e di Ravenna Holding, offrendo nuovi servizi ai cittadini e riqualificando un’area strategica del centro storico. L’accordo tra il Comune e Ravenna Holding, approvato dalla giunta, mira a restituire alla comunità un patrimonio architettonico di grande valore. Un Passato Nobile e un Futuro di Servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'ex centro commerciale Plaza a Roma nord torna a vivere.

Oggi, in municipio, si è svolto il Tavolo del Paese, un incontro tra amministrazione e operatori economici di Riccione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.