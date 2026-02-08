Unicredit verso un utile oltre i 10 miliardi
Unicredit si avvicina a chiudere il 2025 con un risultato record. Secondo le prime stime, il gruppo di Piazza Gae Aulenti potrebbe superare i 10 miliardi di euro di utile. È un segnale forte di come la banca stia riprendendo quota dopo anni difficili, con numeri che sorprendono gli analisti. Nei prossimi giorni, la società renderà noti i dati ufficiali, ma gli investitori sono già ottimisti.
Unicredit si prepara a svelare i conti del 2025. Per il gruppo di Piazza Gae Aulenti sarà un altro anno record. L’attesa degli analisti è per un utile a 10,5 miliardi, con la stima di quasi 12 miliardi al 2028. Per la banca, che domani aggiornerà anche il suo piano Unlocked, non mancano le sfide a cominciare dalla partita aperta su Commerzbank, fino al consolidamento in Grecia con Alpha e al ritorno in Polonia, con lo shopping nel fintech passato dall’acquisizione di Vodeno e di Aion Bank. Sull’Italia, dopo la scottatura sull’offerta per Banco Bpm andata in fumo per il freno del golden power, l’ad Andrea Orcel sembra piuttosto tiepido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
