Unicredit si avvicina a chiudere il 2025 con un risultato record. Secondo le prime stime, il gruppo di Piazza Gae Aulenti potrebbe superare i 10 miliardi di euro di utile. È un segnale forte di come la banca stia riprendendo quota dopo anni difficili, con numeri che sorprendono gli analisti. Nei prossimi giorni, la società renderà noti i dati ufficiali, ma gli investitori sono già ottimisti.

Unicredit si prepara a svelare i conti del 2025. Per il gruppo di Piazza Gae Aulenti sarà un altro anno record. L’attesa degli analisti è per un utile a 10,5 miliardi, con la stima di quasi 12 miliardi al 2028. Per la banca, che domani aggiornerà anche il suo piano Unlocked, non mancano le sfide a cominciare dalla partita aperta su Commerzbank, fino al consolidamento in Grecia con Alpha e al ritorno in Polonia, con lo shopping nel fintech passato dall’acquisizione di Vodeno e di Aion Bank. Sull’Italia, dopo la scottatura sull’offerta per Banco Bpm andata in fumo per il freno del golden power, l’ad Andrea Orcel sembra piuttosto tiepido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit verso un utile oltre i 10 miliardi

Approfondimenti su Unicredit 2025

Crédit Agricole Italia chiude il 2025 con un utile netto di 1,4 miliardi di euro.

Banco Bpm ha annunciato di aver chiuso il 2025 con un utile netto di 2,08 miliardi di euro.

Ultime notizie su Unicredit 2025

Unicredit verso un utile oltre i 10 miliardi; Banche, è tempo di bilanci. Da Unicredit a Intesa Sanpaolo, da Bpm a Mps: chi è troppo cara e chi può correre ancora in borsa; Maxi-finanziamento Unicredit per Del Vecchio jr: 650 milioni; Unicredit al test conti: ecco cosa aspettarsi per utili 2025 e dividendo. Orcel atteso al varco su dossier AM.

Unicredit, l'analisi tecnica: importante reazione dal supporto a 73,10-73 euroMattinata di rimbalzo per Unicredit, che sta trovando un utile spazio di recupero dopo la violenta correzione di ieri verso il supporto a 73,10-73 euro: proprio la tenuta di questo livello sta favoren ... milanofinanza.it

Unicredit al test conti: ecco cosa aspettarsi per utili 2025 e dividendo. Orcel atteso al varco su dossier AMLunedì in arrivo i risultati annuali di Unicredit: consensus vede profitti a 10,45 miliardi e dividendo in crescita. Attesa anche sul fronte asset management ... msn.com

Now 3 Febbraio, assalto nella notte alla filiale Unicredit di via Capomazza a Pozzuoli, verso le 3,30 sembra che sia stata messa una carica esplosiva sulla porta per farla brillare, una volta entrati i ladri hanno portato via la caffaforte, facendo perdere le proprie facebook

Dal 'Fondo carta etica' prende forma il primo bar e club solidale ad Atripalda. Da Unicredit un percorso che accompagna persone con disabilità verso lavoro #ANSA x.com