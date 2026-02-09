Unicredit | nel 2025 utile 10,6 miliardi

Unicredit chiude il 2025 con un risultato record: un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno precedente. La banca supera le stime degli analisti e si prepara a un altro anno positivo, con numeri che dimostrano la solidità del gruppo.

Unicredit si avvicina a chiudere il 2025 con un risultato record.

Unicredit da record nel 2025, l'utile a 10,6 miliardiOneri straordinari per 1,4 miliardi. Nel trimestre risultato di 1,8 miliardi ... msn.com

UniCredit, Orcel annuncia utili record nel 2025 e presenta la guidance. Tutti i miliardi di profitti e dividendi fino al 2028, focus su azioni -DIRETTA-La banca nelle mani di Orcel: Il completamento di «UniCredit Unlocked» ha portato al raggiungimento di venti trimestri consecutivi di una crescita redditizia di qualità. money.it

UniCredit, i conti della banca italiana guidata dal CEO Andrea Orcel sono qui. Previsioni utili, ricavi & NII fino al 2028. Attenzione alla traiettoria dei dividendi e delle azioni. Lo scenario migliore e quello peggiore per i titoli UCG x.com

Buona domenica a tutti Altre big #Ftsemib che comunicheranno i conti la prossima settimana #Unicredit la capitalizzazione più grande Occhi su #Ferrari dopo il venerdì nero di Stellantis #Telecom #PiazzaAffari #BorsaItaliana #mef facebook