Gli aeroporti di de Pascale | Bologna più intercontinentale Riviera più internazionale

Il presidente della provincia ha annunciato l’intenzione di intervenire sulla gestione degli aeroporti regionali, sottolineando che l’obiettivo è rendere Bologna più intercontinentale e la Riviera più internazionale. Ha spiegato che l’intervento legislativo mira a far sì che la regione abbia un ruolo attivo nel sistema aeroportuale, evitando di rimanere solo un osservatore. La proposta è stata presentata in un incontro pubblico il 18 aprile 2026.

Bologna, 18 aprile 2026 – Presidente Michele de Pascale, perché una legge sugli aeroporti in Emilia-Romagna? “Non siamo né vogliamo essere osservatori, ma protagonisti del sistema aeroportuale”. Tradotto: c’è un disegno politico per favorire la Romagna e indebolire Bologna e lo scalo Marconi? “Errato. Rivendico semmai, per la prima volta, il sostegno a tutti gli aeroporti. Ci sarà una crescita complessiva globale del traffico aereo, è una opportunità da cogliere, una maggiore capacità complessiva sarà necessaria. Il livello di internazionalizzazione della Riviera (con Rimini e Forlì al centro), la crescita anche della Lombardia oltre che dell’Emilia (con opportuni effetti su Parma) e le strategie per Bologna richiedono uno scatto”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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