Sanità a Bologna il piano de Pascale | Un coordinatore unico più servizi e investimenti

Il presidente della Regione Michele de Pascale annuncia un nuovo piano per la sanità a Bologna. Da quest’anno, ci saranno un coordinatore unico per le Ausl bolognese e imolese, più investimenti e nuovi servizi. Si punta anche a ridurre le liste d’attesa, inclusa quella dello Ior, e a costruire case per gli infermieri. De Pascale promette cambiamenti concreti già a partire dai prossimi mesi.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Investimenti, direttore unico per le Ausl bolognese e imolese, Sant'Orsola e Rizzoli, case per gli infermieri, un piano per le liste d'attesa, compresa quella dello Ior: il presidente della Regione, Michele de Pascale, parla di un grande piano per la sanità del Bolognese che partirà già da quest'anno. Il piano sanitario per la città di Bologna . "La Città metropolitana ha lanciato il suo piano strategico e la parte sulla sanità la stiamo scrivendo a quattro mani con il sindaco Lepore – fa sapere il presidente de Pascale –. Molte le novità, a iniziare dall'integrazione degli ospedali che lavorano già insieme su molte cose, da qui il nuovo piano di investimenti.

