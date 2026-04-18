GJ887d una Super Terra potenzialmente abitabile a 10 anni luce da me | cosa sappiamo

A soli 10 anni luce dalla Terra si trova GJ887d, una super Terra che potrebbe essere potenzialmente abitabile. Gli scienziati e gli astronomi stanno studiando questo pianeta, attirando l’attenzione sulla sua posizione e le caratteristiche che potrebbero renderlo adatto alla vita. La sua vicinanza al nostro pianeta lo rende un oggetto di interesse per le future ricerche nel campo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.

Scienziati e astronomi sono sempre più interessati a un pianeta che si trova a soli 10 anni luce dalla Terra, vale a dire GJ887d. Un super pianeta, dato che ha una massa che supera di almeno sei volte quella terrestre, che per caratteristiche potrebbe ospitare la vita. Ad oggi, questo corpo celeste è molto studiato, e a far parte del gruppo di ricerca c'è anche un italiano, vale a dire Fabio Del Sordo, della Scuola Normale di Pisa. Ma cosa sappiamo di GJ887d? Il pianeta orbita attorno a una nana rossa di tipo M, considerata tra le più brillanti nel cielo notturno. Dal momento che si trova a soli 10,7 anni luce da noi, viene considerato vicino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - GJ887d, una Super Terra potenzialmente abitabile a 10 anni luce da me: cosa sappiamo Notizie correlate Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce: HD 137010 b è grandi quasi quanto la TerraUn nuovo pianeta, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce (ma potrebbe essere a -70°C)Un nuovo pianeta candidato, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gj 887 d, la super-Terra: dista 10 anni luce da noi. Lì un anno dura appena 50 giorni. L’eccezionale scoperta; Una Super Terra potenzialmente abitabile a soli 10 anni luce, ecco GJ887d; GJ 887 d: la Super-Terra nella zona abitabile che potrebbe cambiare la ricerca di vita extraterrestre; Alta velocità, lo sbarco dei francesi: Treni a due piani e prezzi low cost, nessun danno per le linee regionali. Oltre 300 assunzioni. GJ887d, una super Terra potenzialmente abitabile a 10 anni luce da me: cosa sappiamoQuesto pianeta extrasolare, grazie alle sue caratteristiche, è considerato uno dei candidati più promettenti da chi è impegnato nella ricerca di mondi abitabili ... msn.com Una Super Terra potenzialmente abitabile a soli 10 anni luce, ecco GJ887dUn mondo massiccio attorno a una nana rossa apre scenari sulla presenza di acqua e sulle condizioni che possono favorire lo sviluppo biologico nel Cosmo ... notizie.tiscali.it Gj 887 d, la super-Terra: dista 10 anni luce da noi. “Lì un anno dura appena 50 giorni”. L’eccezionale scoperta x.com Scoperta Super Terra potenzialmente abitabile a soli 10 anni da noi - facebook.com facebook