Un ricercatore ha scoperto un pianeta grande quasi come la Terra, a circa 146 anni luce da noi. Si pensa possa essere potenzialmente abitabile, anche se le condizioni potrebbero essere estreme: temperature che potrebbero scendere fino a -70°C. La scoperta apre nuove possibilità di studio, anche se ci vorranno ancora molti approfondimenti per capire se il pianeta può davvero ospitare forme di vita.

Un nuovo pianeta candidato, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Si chiama HD 137010 b ed è stato scoperto analizzando dati raccolti nel 2017 dalla missione estesa del telescopio spaziale Kepler (K2). Pur avendo un’orbita simile a quella terrestre, tuttavia, potrebbe essere un mondo gelido, con temperature stimate anche sotto i -70°C, più vicine a Marte che alla Terra. Il risultato arriva da un team internazionale che coinvolge ricercatori in Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Danimarca. Mountain and lake. Landscape of stranger planet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce (ma potrebbe essere a -70°C)

Approfondimenti su Nuovo Pianeta

Le autorità di Catania hanno sequestrato amministrativamente oltre 70.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nuovo Pianeta

Argomenti discussi: Attorno alle nane M e K, un’abitabilità oltre i confini; Pandora, un mini telescopio per studiare l’atmosfera degli esopianeti; Scoperto un nuovo ‘mondo’ nel sistema solare mai visto prima: guarda la foto reale; TITANO: I TUNNEL SOMMERSI DI UN PIANETA-SORBETTO – Quando la Luna di Saturno Svela il Suo Labirinto Acquatico Sotterraneo.

Scoperto un nuovo pianeta simile alla Terra: dista 18,2 anni luce da noi e ci potrebbe essere vitaBA 18,2 anni luce c’è un nuovo pianeta. Chiamato GJ 251 C orbita attorno a una stella nana rossa nella costellazione dei Gemelli. La scoperta, pubblicata sull’Astronomical journal, si deve a un gruppo ... notizie.tiscali.it

Scoperta una Super Terra che può ospitare la vita: cosa dicono gli scienziatiLa scoperta di un nuovo pianeta, potenzialmente roccioso, quattro volte più grande del nostro e molto vicino alla Terra, ha attirato nelle scorse ore l'attenzione degli scienziati di tutto il mondo. ilgiornale.it

Straordinarie curiosità un tempo nascoste nei deserti del pianeta. Nuovo appuntamento con “Segreti sotto la sabbia”, stasera alle 21.20 in prima tv su #Focus facebook