Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce | HD 137010 b è grandi quasi quanto la Terra

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo pianeta a circa 146 anni luce dalla Terra. È grande quasi quanto il nostro pianeta e potrebbe essere potenzialmente abitabile. La notizia fa subito il giro del mondo e apre nuove possibilità di ricerca. Ora gli astronomi cercano di capire se ci sono condizioni favorevoli alla vita su questa distanza.

Un nuovo pianeta, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Si chiama HD 137010 b ed è stato scoperto analizzando dati raccolti nel 2017 dalla missione estesa del telescopio spaziale Kepler (K2).

