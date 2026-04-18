Giunte in piazza | tanti spunti dell' incontro di oggi in piazza Mazzini

Oggi, sabato 18 aprile, si è tenuto in Piazza Mazzini il primo appuntamento di 'Giunte in piazza', un'iniziativa dell’amministrazione comunale volta a coinvolgere direttamente i cittadini. Durante l’incontro, diversi residenti hanno portato segnalazioni e proposte sui problemi più sentiti nei quartieri. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione e cittadini che hanno dialogato sui temi più urgenti delle comunità locali.