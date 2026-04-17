A Falconara al via le Giunte in piazza | tre appuntamenti per incontrare i cittadini
Tornano le Giunte in piazza, gli incontri pubblici tra amministratori e cittadini promossi dal Comune di Falconara per favorire il confronto diretto con la comunità. Tre gli appuntamenti in programma: domani, sabato 18 aprile in piazza Mazzini, nel centro città, sabato 9 maggio in piazza della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Falconara premia i suoi cittadini: tornano le civiche benemerenze, debutta il "Falchetto d'oro"Le proposte dovranno essere inviate entro il 24 aprile 2026, mentre la cerimonia di conferimento è già fissata per l’8 maggio, in occasione della...
"Piazza del Sapere", tre appuntamenti nel fine settimana a Palomar"Le piazze del sapere" torna protagonista a Palomar – Casa della cultura con tre appuntamenti che spaziano dalla lirica del territorio alla...