Giulio de Nicolais d’Afflitto premiato a Roma | il Nuovo Verismo conquista la scena

A Roma, nel giorno del Natale di Roma, Giulio de Nicolais d’Afflitto ha ricevuto il Premio Roma Città Eterna 2026, un riconoscimento che celebra il suo contributo nel campo della cultura e del pensiero contemporaneo. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e personalità del settore. Il premio si inserisce tra le iniziative che intendono valorizzare figure di spicco nel panorama culturale italiano.

Giulio de Nicolais d’Afflitto: il riconoscimento nel giorno del Natale di Roma. Giulio de Nicolais d’Afflitto riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026, uno dei riconoscimenti più simbolici dedicati alla cultura e al pensiero contemporaneo. La consegna è fissata per il 21 aprile, data che coincide con il Natale di Roma, scelta tutt’altro che casuale per un autore che ha fatto della riflessione sull’identità italiana uno dei cardini del proprio lavoro. Il premio, assegnato dalla Fondazione Area Cultura, arriva in un momento di consolidamento per il filosofo e autore teatrale, sempre più presente nel dibattito culturale nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giulio de Nicolais d’Afflitto premiato a Roma: il Nuovo Verismo conquista la scena Notizie correlate Premiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio Castellitto“Il viaggio è appena iniziato” è un racconto corale che celebra gli 80 anni della cooperativa Trasporti di Riolo Terme attraverso le voci di ex... Vitulano: nuovo consiglio per la Terza Età, Enza D’AfflittoIl 11 marzo 2026, a Vitulano, il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS ha completato la sua composizione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'autore neoverista italiano Giulio de Nicolais d'Afflitto riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026; Roma. 'Premio 'Città Eterna' a Giulio de Nicolais d’Afflitto il 21 aprile: ricorrenza della sua fondazione; Giulio de Nicolais d’Afflitto riceve il Premio Roma Città Eterna; Lo scultore Mykola Shvets espone dal 4 al 18/04/26 alla Artedegas di Ostia. L’autore neoverista italiano Giulio de Nicolais d’Afflitto riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026L’autore e filosofo neoverista italiano e di origini tusciane, Giulio de Nicolais d’Afflitto, riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026 , in occasione del 2779° anniversario della fondazione di Roma ... newtuscia.it Roma. ‘Premio ‘Città Eterna’ a Giulio de Nicolais d’Afflitto il 21 aprile: ricorrenza della sua fondazioneL’autore neoverista italiano Giulio de Nicolais d’Afflitto, filosofo, giornalista, autore teatrale e cinematografico, riceverà, il 21 aprile 2026, il Premi ... teleradio-news.it L’autore neoverista italiano Giulio de Nicolais d’Afflitto riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026 Area Cultura Fabrizio Santori facebook