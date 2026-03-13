Vitulano | nuovo consiglio per la Terza Età Enza D’Afflitto

Il 11 marzo 2026 a Vitulano si è conclusa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS, con l’elezione di Enza D’Afflitto come rappresentante. La seduta ha visto la partecipazione di diversi membri che hanno approvato le nomine e definito le modalità di funzionamento dell’organo. La nomina di D’Afflitto segna un nuovo passo per le attività del circolo.

Il 11 marzo 2026, a Vitulano, il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS ha completato la sua composizione. La nuova squadra di gestione è stata scelta all’unanimità durante l’assemblea tenutasi nella cittadina sannitica. Enza D’Afflitto guiderà l’associazione come Presidente, affiancata da Nicola Matarazzo in qualità di Vice Presidente. La struttura operativa vede Nicola Goglia alla segreteria e Lucia Caporaso come Tesoriere. Mennato Limata completa l’organo direttivo con il ruolo di Consigliere ausiliario. Questo nuovo assetto organizzativo mira a potenziare le attività sociali dedicate agli anziani del territorio. Il verbale della seduta sarà formalizzato e presentato nell’imminente assemblea degli associati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vitulano: nuovo consiglio per la Terza Età, Enza D’Afflitto Articoli correlati Vitulano, nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APSTempo di lettura: < 1 minutoSi è riunito l’11 marzo 2026 il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS di Vitulano per procedere... Grande partecipazione al pranzo sociale del Circolo per la Terza Età di VitulanoTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta domenica 9 febbraio 2026 una giornata all’insegna della convivialità e della condivisione, organizzata dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vitulano nuovo consiglio per la Terza... Vitulano, nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APSSi è riunito l’11 marzo 2026 il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS di Vitulano per procedere alla nomina delle cariche sociali dell’associazione. Al termine della riunione, i ... ntr24.tv Circolo sociale della terza età APS di Vitulano: rinnovato consiglio direttivoPresidio di aggregazione sociale: riconfermata la presidente D'Afflitto ... msn.com