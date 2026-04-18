A Giugliano, in via Selva Piccola, è stato inaugurato Wall Padel Club, un nuovo centro dedicato al padel. Il club è stato realizzato da un gruppo di giovani imprenditori locali e dispone di tre campi al coperto di ultima generazione. Oltre alle strutture sportive, il centro prevede anche spazi dedicati a eventi e iniziative culturali, offrendo un punto di riferimento per la comunità.

A Giugliano, in via Selva Piccola, nasce Wall Padel Club. Un’idea nata da un gruppo di giovani imprenditori giuglianesi: tre campi al coperto di ultima generazione ma non solo. All’interno anche un bar ed un sala per eventi. Un centro polivalente che prossimante presenterà altre novità con eventi e cultura. VIDEO: L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Giugliano, nasce Wall Padel Club. Spazio anche per eventi e cultura

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