Giravano per Monza con l’autocarro pieno di rifiuti senza autorizzazione 2 indagati

Ieri a Monza, durante un controllo della polizia locale, sono stati fermati due uomini rispettivamente di 41 e 30 anni. Gli agenti hanno verificato che i due circolavano con un autocarro carico di rifiuti in quantità superiore al normale, senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. La polizia ha proceduto al sequestro del veicolo e all’iscrizione degli indagati nel registro degli indagati.

Giravano per Monza con un autocarro pieno oltre modo di rifiuti ma non avevano autorizzazione. È quello che è emerso ieri, 17 aprile, durante un controllo fatto dagli agenti della polizia locale e che ha visto come protagonisti un 41enne milanese e un 30enne residente fuori regione.Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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