Giovani On the Road 2026 | aperte le iscrizioni per la tappa romana sulla sicurezza stradale

Dal 15 aprile sono aperte le iscrizioni per la tappa romana di Giovani On the Road 2026, un progetto rivolto ai giovani che si concentra sulla sicurezza stradale e sulla formazione civica. L'iniziativa è promossa dall’associazione Ragazzi On the Road e mira a sensibilizzare i partecipanti sui temi legati alla sicurezza in strada. La manifestazione si terrà nel capoluogo italiano, coinvolgendo giovani provenienti da diverse aree della regione.

Si sono aperte il 15 aprile le iscrizioni per la tappa romana di Giovani On the Road 2026, il progetto socio-educativo dedicato alla sicurezza stradale e alla formazione civica dei giovani, promosso dall’associazione Ragazzi On the Road. Si svolgerà dal 4 all’11 maggio e coinvolgerà ragazzi tra i 16 e i 20 anni, impegnati in turni operativi con istituzioni e operatori di sicurezza, sotto la gestione della Prefettura di Roma. I partecipanti affiancheranno pattuglie, mezzi aeronavali, centrali operative e squadre di controllo e soccorso, vivendo un’esperienza diretta di responsabilità e cittadinanza attiva. Il format nazionale: “ragazzi che educano ragazzi”.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giovani On the Road 2026: aperte le iscrizioni per la tappa romana sulla sicurezza stradale Notizie correlate Sicurezza stradale, si chiude a Milano la prima tappa del progetto “Giovani On the Road 2026”ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri, presso la Prefettura di Milano, la prima tappa di “Giovani On the Road 2026”, il progetto socio-educativo... “Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa ad Avellino per educare i giovani alla sicurezza stradaleL’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, punta a diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza stradale: al via iscrizioni per Giovani On the Road a Roma; On the Road, debutto a Como con la Polizia Locale: candidature aperte per giovani over 16; Torna a Sondalo Ragazzi on the road; On the Road: dieci ragazzi delle superiori a scuola di polizia locale. Mit, al via iscrizioni per tappa Roma di Giovani On the Road 2026Aperte le iscrizioni per la tappa di Roma di Giovani On the Road 2026, l'innovativo progetto socio-educativo dedicato alla sicurezza stradale e alla formazione civica dei più giovani, promosso dall' ... ansa.it On the Road: a Sondalo la formazione esperienziale che orienta i giovani verso sicurezza e legalitàDopo il successo della prima edizione dello scorso agosto, il progetto On the Road torna a Sondalo con una proposta formativa concreta: avvicinare i giovani al mondo della sicurezza, della legalità ... intornotirano.it Le sorelle Pizzo incontrano i giovani della Roomy: storia, emozioni e valori dello storico scudetto 1980 per ispirare nuove generazioni di atleti. facebook «Oggi più che mai servono giovani che sviluppino progetti innovativi» x.com