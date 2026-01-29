Sii Saggio Guida Sicuro | tappa ad Avellino per educare i giovani alla sicurezza stradale

Questa mattina ad Avellino è partito il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”. L’obiettivo è insegnare ai giovani delle scuole superiori come comportarsi in modo responsabile in strada. Gli studenti partecipano a incontri pratici e discussioni per imparare i rischi e le regole di sicurezza. L’iniziativa mira a ridurre gli incidenti tra i giovani, sensibilizzando direttamente chi si muove in auto o in motorino ogni giorno.

L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, punta a diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione.. Venerdì 30 gennaio, alle ore 9.30, il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino ospiterà una nuova tappa della campagna di sensibilizzazione " Sii Saggio, Guida Sicuro ", promossa dall'Associazione Meridiani – APSSD con lo slogan "Scegli la sicurezza, scegli la vita". L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, rientra nella dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania e attuato dall'ANCI Campania, con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Istruzione, le Forze dell'Ordine e la RAI.

