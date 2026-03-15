Teatro al San Carlo di Napoli una delegazione della stampa estera in Italia

Oggi al Teatro di San Carlo di Napoli si è svolta una visita di una delegazione dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, guidata dalla presidente Elena Postelnicu. La delegazione ha partecipato a un press tour che ha coinvolto l’interno del teatro e la sartoria teatrale, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le diverse aree del Lirico napoletano.

Fmpi, a Roma il premio “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno”. Terranova: Valorizziamo il talento femminile Migranti, Vannacci: “Remigrazione fenomeno naturale”. Da platea Montecatini insulti a Boldrini Il Teatro di San Carlo ha accolto, nella giornata di oggi, una delegazione dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, guidata dalla presidente Elena Postelnicu, in visita per un press tour all’interno del Lirico di Napoli, che ha incluso anche la sartoria teatrale. “Un faro di bellezza e civiltà tra i popoli”, ha detto il sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi al momento dell’incontro durante il quale ha sottolineato la “vocazione internazionale del nostro Teatro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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