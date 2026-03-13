Napoli celebra il mito di Sofia Loren al Teatro San Carlo

Venerdì 13 marzo 2026, alle 17:30, al Teatro San Carlo di Napoli si è svolta la presentazione del volume “Sophia Loren”. L’evento ha richiamato un pubblico interessato alla figura della famosa attrice, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori. La cerimonia ha rappresentato un momento dedicato alla celebrazione della carriera e dell’eredità artistica di Sofia Loren.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:30, si è tenuto un evento di alto rilievo culturale per la città di Napoli: la presentazione del volume “Sophia Loren”. L’opera, prodotta dalla Film Commission Regione Campania in collaborazione con la Solares Fondazione delle Arti, rappresenta un tassello fondamentale del Piano per la Cultura e il Turismo 20242025 della Regione Campania. Il volume, curato da Marcello Garofalo ed edito da Dario Cimorelli Editore, si presenta come un oggetto di pregio di 480 pagine, arricchito da ben 560 fotografie. L’edizione bilingue (italianoinglese) ne sottolinea la vocazione internazionale, proprio come la carriera dell’attrice che celebra. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Sophia Loren, il messaggio per Napoli affidato al figlio Carlo Ponti jr, in scena all'Augusteo col tenore Pasquale EspositoC'è un messaggio che Sophia Loren, l'icona che ha contribuito a far conoscere Napoli nel mondo come simbolo di bellezza, talento, accoglienza e... Teatro San Carlo: Cisl Napoli e Fistel, centralità lavoro e disponibilità al confrontoTempo di lettura: 2 minuti“In merito agli ultimi sviluppi riguardanti la governance del Teatro di San Carlo, ribadiamo con chiarezza la posizione... Una selezione di notizie su Sofia Loren Sophia Loren, il mito raccontato in musicaPrima nazionale al Teatro Augusteo di Napoli del concerto-tributo alla diva ideato dal figlio Carlo Ponti e dal tenore Pasquale Esposito. Tra gli ospiti Lina Sastri e Gigi Finizio ... rainews.it Sofia Viola da Napoli a Miss Mondo: Dicono che somiglio alla Loren, studio per fare l’attriceSofia Viola è stata eletta Miss Mondo Italia 2025. Il suo sogno è fare l’attrice e il suo mito è Sofia Loren, che spera di avere l’onore di incontrare. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it