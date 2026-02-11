Cuba in crisi energetica | l’embargo USA e le ripercussioni su turismo e cooperazione italo-cubana

Cuba sta vivendo una crisi energetica grave. L’embargo degli Stati Uniti blocca le forniture di petrolio e colpisce l’economia dell’isola. La mancanza di carburante si fa sentire nella vita di tutti i giorni, con le persone che devono fare i conti con scorte ridotte e servizi più difficili da garantire. La situazione rischia di influenzare anche il turismo e le relazioni con l’Italia, dove alcune imprese e operatori si preparano a eventuali ripercussioni.

Cuba a Secco: L’Embargo Usa e le Ondate sull’Economia dell’Isola, Cosa Cambia per l’Italia?. L’embargo statunitense sui rifornimenti di petrolio a Cuba sta generando una crisi economica sull’isola, con ripercussioni tangibili sulla vita quotidiana dei cubani e potenziali effetti, seppur limitati, sull’Italia, in particolare sul settore turistico. La decisione di Washington, motivata da considerazioni geopolitiche, mira a limitare l’influenza di Russia e Cina nella regione caraibica. Una Mossa Strategica nel “Cortile di Casa”. Da tempo, Cuba rappresenta un punto di convergenza tra le ambizioni degli Stati Uniti e le strategie di altre potenze globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

