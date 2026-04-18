Giovane mamma e la sua bimba travolte da una moto mentre attraversano la strada

Nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, a Villa Carcina, una donna di 32 anni e la sua bambina sono state investite da una moto mentre attraversavano le strisce pedonali vicino al parco di Villa Glisenti. La coppia stava attraversando la strada in zona centrale quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le due donne in ospedale.

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, a Villa Carcina, dove una donna di 32 anni e la sua bambina sono state investite da una moto mentre attraversavano la Sp345, sulle strisce pedonali nei pressi del parco di Villa Glisenti.L’allarme è scattato intorno alle 21.20.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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