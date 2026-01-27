Le sorelline di 4 e 5 anni sono state investite da un’auto mentre attraversavano sulle strisce con il nonno e il fratellino. L’incidente si è verificato mentre stavano andando all’asilo, in un momento di grande preoccupazione per le famiglie coinvolte. La dinamica e le condizioni delle bambine sono al vaglio delle autorità.

CHIEVO - Due sorelline di 4 e 5 anni sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al nonno e al fratellino per raggiungere l'asilo intorno alle 8.30 di oggi, martedì 27 gennaio. Come stanno le due sorelline Le due piccole sono state investite sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi. I sanitari del Suem 118, accorsi sul posto, hanno trasportato con l'ambulanza una delle bambine all'ospedale di Borgo Trento, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti medici. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Sorelline di 4 e 5 anni travolte da una Smart sulle strisce pedonali mentre attraversano la strada con il nonno e il fratello. Stavano andando all'asilo

