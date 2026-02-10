Fiumicino arrestata coppia di ladri seriali | colpi da 28mila euro in tutt’Italia

La polizia di Fiumicino ha arrestato una coppia di romeni, un ragazzo di 23 anni e un altro di 26, accusati di aver messo a segno diversi colpi in tutta Italia. I due sono considerati ladri seriali e sono sospettati di aver rubato circa 28mila euro complessivamente. L’arresto è arrivato dopo un’indagine accurata, che ha portato gli agenti a identificarli e fermarli nel loro territorio. Ora sono in attesa di essere processati.

Fiumicino, 10 febbraio 2026 – Una coppia di ladri girovaghi, un 23enne e un 26enne entrambi romeni, è stata arrestata dalla polizia di Stato a Fiumicino. I due avevano messo a segno in giro per l'Italia diversi colpi, per un bottino totale che si aggirava intorno ai 28mila euro: gli arrestati sono stati ritrovati all'interno di un hotel di Fiumicino, dopo che il portale Alloggiatiweb aveva segnalato la registrazione di due persone ricercate. Le forze dell'ordine hanno quindi fatto irruzione nella loro stanza nel cuore della notte, arrestandoli e portandoli in carcere. Secondo quanto emerso dall'analisi delle telecamere a circuito chiuso, dei tabulati telefonici, testimoni, la coppia di ladri attuava sempre lo stesso modus operandi: una volta entrati nei negozi presi di mira, selezionavano capi di abbigliamento di marca e li occultavano all'interno di borse schermate, che utilizzavano per eludere i sistemi antitaccheggio.

