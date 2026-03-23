Riscaldamenti quando si spengono in tutt’Italia | il calendario e cosa cambia

Oltre alla proverbiale rondine, l’arrivo della primavera porta con sé anche una domanda ricorrente: fino a quando si possono tenere accesi i riscaldamenti in Italia? Nel 2026 non esiste una data unica per tutti, ma un calendario che varia da metà marzo a metà aprile in base alla zona climatica. Le prime città hanno iniziato a disattivare i termosifoni già dal 15 marzo, mentre in molte aree del Centro-Nord si potrà attendere fino al 15 aprile. Le regole del 2026 per il riscaldamento domestico. Le prime aree italiane a dire stop ai termosifoni saranno naturalmente quelle classificate come le più calde a livello metereologico. Nelle zone classificate con la A, come Lampedusa, lo spegnimento è fissato al 15 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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