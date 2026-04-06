Due giornate dedicate alla prevenzione organizzate da Ant | screening gratuiti

A Torre Santa Susanna si sono svolte due giornate di prevenzione organizzate dall'associazione Ant, durante le quali sono stati effettuati controlli e ecografie gratuiti. L'evento è stato promosso dai volontari della delegazione locale chiamata “Rosanna Lodeserto”. Le iniziative hanno visto la partecipazione di cittadini che hanno potuto usufruire di servizi sanitari senza costi, nell’ambito di un'azione di sensibilizzazione sulla prevenzione.

Giovedì 16 e venerdì 17 aprile, grazie ai volontari della delegazione "Rosanna Lodeserto", appuntamento con la prevenzione dei tumori mammari e con la diagnosi precoce dei noduli tiroidei TORRE SANTA SUSANNA - Due giornate dedicate alla prevenzione: controlli ed ecografie gratuite a Torre Santa Susanna, grazie ai volontari della delegazione Ant “Rosanna Lodeserto”. Giovedì 16 e venerdì 17 aprile prossimi, presso il locale Poliambulatorio, le cittadine e i cittadini torresi e dei comuni limitrofi avranno a disposizione - previa prenotazione - 40 visite. Si tratta dei progetti “Tiroide” e “Mammella”. Giovedì 16 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 8, presso il Poliambulatorio (largo Convento, 4) saranno disponibili 16 controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori mammari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di BergamoVenerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica La Fiera Campionaria di Bergamo, in ... bergamonews.it

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Una maratona, due giornate insieme e una risorsa preziosa: l’acqua. È questo il filo conduttore che ha accompagnato Roma tra la Acea Water Fun Run, la Acea Run Rome The Marathon e la Giornata Mondiale dell’Acqua. Due giorni vissuti passo dopo passo, x.com