Al Caps di Cesena è iniziato il 233esimo del corso allievi agenti della Polizia di Stato

Questa mattina al Caps di Cesena è iniziato il 233esimo corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Gli aspiranti poliziotti hanno preso il via con le prime esercitazioni, segnando l’inizio di un periodo intenso di formazione. Nei prossimi mesi, seguiranno addestramenti e corsi pratici per preparare al meglio chi dovrà poi lavorare sul campo.

L’età media è di 23 anni e il livello di preparazione iniziale si conferma molto elevato, anche grazie all’apertura del concorso a tutti i cittadini, indipendentemente dall’aver svolto il servizio militare A febbraio inizia un periodo denso di attività formative per il Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Caps), che consolida ancora una volta il proprio ruolo strategico nella preparazione degli operatori della sicurezza.Il 2 febbraio ha preso il via il 233esimo corso per allievi agenti, che coinvolgerà oltre 3.100 nuovi agenti su scala nazionale e si svolgerà in contemporanea, oltre che al Caps in altri 12 istituti di formazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Caps Cesena Polizia di Stato, giuramento al Caps: 60 nuovi agenti pronti al servizio Venerdì si è svolto il giuramento di 60 nuovi agenti della Polizia di Stato presso il Centro Addestramento Polizia di Stato (Caps). Polizia Locale della Valmarecchia: conclusa l’attività formativa di aggiornamento al Caps di Cesena Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Caps Cesena Al Caps è iniziato il nuovo Corso per allievi agentiIl sito del Corriere Cesenate vuole fornire ai lettori un’informazione di qualità in forma gratuita. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro consenso per l’accettazione dei cookie. Questi ul ... corrierecesenate.it Il vescovo Caiazzo ha cresimato nove giovani poliziotti al CapsPrima del sì allo Stato, quello a Dio. La scorsa settimana nove allievi agenti del Centro addestramento Polizia di Stato (Caps) di Cesena, presso l’auditorium della struttura di viale IV Novembre, han ... corrierecesenate.it Nuova Virtus Cesena Podismo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.