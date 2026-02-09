Rinforzi della polizia a Bologna | in servizio 37 vice ispettori e 129 allievi agenti

La polizia di Bologna ha rafforzato le sue fila con 166 nuovi agenti. Nei giorni scorsi, sono entrati in servizio 37 vice ispettori e 129 allievi agenti, tutti formatisi in diverse scuole in Italia. Ora le forze dell’ordine sono più numerose e pronte a intervenire.

Rinforzi nelle fila della polizia a Bologna. Nei giorni scorsi hanno preso servizio 37 neo vice ispettori e 129 allievi agenti, arrivati al termine dei rispettivi corsi di formazione svolti in diverse scuole sul territorio nazionale.L'arrivo del nuovo personale punta a rafforzare le attività.

