Rinforzi della polizia a Bologna | in servizio 37 vice ispettori e 129 allievi agenti

Da bolognatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Bologna ha rafforzato le sue fila con 166 nuovi agenti. Nei giorni scorsi, sono entrati in servizio 37 vice ispettori e 129 allievi agenti, tutti formatisi in diverse scuole in Italia. Ora le forze dell’ordine sono più numerose e pronte a intervenire.

