Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Terni I migliori sono stati…

Oggi pomeriggio a Terni si è svolta la terza tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Durante la giornata sono stati assegnati i premi per le varie categorie individuali, con atleti provenienti da diverse squadre che si sono confrontati in diverse prove. Sono stati proclamati i vincitori di ogni disciplina, e tutti i risultati sono stati ufficializzati al termine delle competizioni.

Oggi pomeriggio a Terni si è disputata la terza tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. PODI INDIVIDUALI TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026. FEMMINILE. VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.450 2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.000 3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.850 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.300 2. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.300 3. Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione) 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Terni. I migliori sono stati… Notizie correlate Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Modena. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica. Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Biella. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Biella si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bergamo - Al via la vendita dei biglietti per la Final Eight scudetto del Campionato di Serie A di Artistica; La fine della Regular Season 2026 a Terni: ecco le informazioni sulla terza tappa di Serie A e B di Ginnastica Artistica; Ginnastica artistica, al PalaTerni l'élite nazionale con il campionato di Serie A1, A2 e B; Terni, ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A: Manifestazione di grande livello importante occasione per la città. Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Terni. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Terni si è disputata la terza tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di ... oasport.it Spes Mestre trionfa a Terni nella Serie A1 di ginnastica artistica maschileLa Spes Mestre ha conquistato la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, svoltasi a Terni, in una competizione avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La formaz ... it.blastingnews.com Ginnastica artistica, la Spes Mestre vince il duello con il Romagna Team: Targhetta , Patron e Casali i migliori - x.com I team cam che ci piacciono #FGI #FlyToTheTop #TopEvents2026 #ginnasticaartistica facebook