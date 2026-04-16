Sabato 18 aprile si svolgerà la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre dedicato alla Polvere di Magnesio. La competizione si terrà a Vercelli, dove la squadra locale è considerata favorita, e si attendono anche le prestazioni delle grandi atlete azzurre in vista della conclusione della regular season. La gara rappresenta un momento importante per il campionato nazionale di ginnastica artistica.

Sabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di Magnesio. Sarà Terni a ospitare l’evento, a un mese abbondante di distanza dalla prova disputata a Biella a cui hanno fatto seguito il Trofeo di Jesolo e alcune gare di Coppa del Mondo. Si tratta dell’ultimo evento di regular season, al termine avremo chiaro il quadro delle formazioni qualificate alla Final Eight che assegnerà lo scudetto. Sul fronte femminile si ripartirà dalla vittoria della Libertas Vercelli trascinata dal giovane talento Giulia Perotti e dalla formidabile russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular season

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